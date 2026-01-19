logo_ukra

Росіяни перетворюють Гуляйполе на пастку: що придумали робити
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни перетворюють Гуляйполе на пастку: що придумали робити

Гуляйполе залишається «сірою зоною»: РФ не може взяти місто й масово застосовує мінування

19 січня 2026, 18:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська не здатні встановити контроль над Гуляйполем у Запорізькій області та дедалі активніше вдаються до тактики мінування міської території. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформ.

Росіяни перетворюють Гуляйполе на пастку: що придумали робити

Ситуація в Гуляйполі

За його словами, Гуляйполе фактично перетворилося на велику сіру зону. У центральній частині міста постійно тривають бойові зіткнення між штурмовими групами, а лінія контролю залишається нестабільною. Попри регулярні спроби просування, російським підрозділам не вдається закріпитися в населеному пункті.

У зв’язку з цим противник застосовує іншу тактику — масштабне мінування. За даними Сил оборони, саперні підрозділи армії РФ отримали значні запаси протипіхотних та протитанкових мін, зокрема ТМ-72. Мінування здійснюється як вручну, так і з використанням безпілотників.

Окупанти мінують дороги, вулиці, двори та підходи до будівель, намагаючись ускладнити дії українських підрозділів і створити додаткову загрозу для будь-якого пересування в межах міста. Така тактика також підвищує ризики для цивільного населення та ускладнює можливі стабілізаційні заходи.

У Силах оборони Півдня наголошують, що мінування є свідченням неспроможності противника досягти поставленої мети військовим шляхом. Попри постійний тиск і бойові дії, українські захисники стримують ворога та не дають йому захопити Гуляйполе.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку тривають інтенсивні бої, які взимку набули нових особливостей через погодні умови, зміну тактики противника та специфіку забудови півночі Донеччини. Про це в інтерв’ю NV розповів начальник відділення комунікацій 14-ї бригади Національної гвардії України 14-та бригада "Червона Калина" Максим Бакулін.



Джерело: https://t.me/weukrainetv/131650
