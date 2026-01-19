Росіяни перетворюють Гуляйполе на пастку: що придумали робити

Рубрики
Ткачова Марія
Російські війська не здатні встановити контроль над Гуляйполем у Запорізькій області та дедалі активніше вдаються до тактики мінування міської території. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформ.
Ситуація в Гуляйполі
За його словами, Гуляйполе фактично перетворилося на велику сіру зону. У центральній частині міста постійно тривають бойові зіткнення між штурмовими групами, а лінія контролю залишається нестабільною. Попри регулярні спроби просування, російським підрозділам не вдається закріпитися в населеному пункті.
У зв’язку з цим противник застосовує іншу тактику — масштабне мінування. За даними Сил оборони, саперні підрозділи армії РФ отримали значні запаси протипіхотних та протитанкових мін, зокрема ТМ-72. Мінування здійснюється як вручну, так і з використанням безпілотників.
Окупанти мінують дороги, вулиці, двори та підходи до будівель, намагаючись ускладнити дії українських підрозділів і створити додаткову загрозу для будь-якого пересування в межах міста. Така тактика також підвищує ризики для цивільного населення та ускладнює можливі стабілізаційні заходи.
У Силах оборони Півдня наголошують, що мінування є свідченням неспроможності противника досягти поставленої мети військовим шляхом. Попри постійний тиск і бойові дії, українські захисники стримують ворога та не дають йому захопити Гуляйполе.