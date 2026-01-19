Россияне превращают Гуляйполе в ловушку: что придумали делать

Российские войска не способны установить контроль над Гуляйполем в Запорожской области и все более активно прибегают к тактике минирования городской территории. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформ .

Ситуация в Гуляйполе

По его словам, Гуляйполе фактически превратилось в большую серую зону. В центральной части города постоянно продолжаются боевые столкновения между штурмовыми группами, а линия контроля остается нестабильной. Несмотря на регулярные пробы продвижения, русским подразделениям не удается закрепиться в населенном пункте.

В этой связи противник применяет другую тактику — масштабное минирование. По данным сил обороны, саперные подразделения армии РФ получили значительные запасы противопехотных и противотанковых мин, в частности ТМ-72. Минирование производится как вручную, так и с использованием беспилотников.

Оккупанты минуют дороги, улицы, дворы и подходы к зданиям, пытаясь усложнить действия украинских подразделений и создать дополнительную угрозу для любого передвижения по городу. Такая тактика также повышает риски гражданского населения и усложняет возможные стабилизационные меры.

В Силах обороны Юга подчеркивают, что минирование является свидетельством несостоятельности противника достичь поставленных целей военным путем. Несмотря на постоянное давление и боевые действия, украинские защитники удерживают врага и не дают ему захватить Гуляйполе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои, которые зимой приобрели новые особенности из-за погодных условий, смены тактики противника и специфику застройки севера Донетчины. Об этом в интервью NV рассказал начальник отделения коммуникаций 14-й бригады Национальной гвардии Украины 14-я бригада "Красная Калина" Максим Бакулин.