БПЛА сбросили взрывчатку у железнодорожных путей

В Ровенской области правоохранители зафиксировали опасный инцидент вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. У железнодорожных путей были обнаружены взрывоопасные предметы, представляющие прямую угрозу движению поездов и безопасности гражданского населения.

БПЛА скинули взрывчатку

По информации полиции, на месте обнаружили противотанковые мины типа ПТМ-3. Особенность этих боеприпасов заключается в наличии магнитного датчика цели, реагирующего на изменение магнитного поля — в частности на движение техники или металлических объектов поблизости.

Из-за высокого уровня опасности специалисты приняли решение не транспортировать мины, а обезвредить их непосредственно на месте обнаружения. К работам привлекли взрывотехники и другие специализированные службы.

По предварительным выводам правоохранителей, взрывчатку могли сбросить с беспилотных летательных аппаратов во время последних воздушных тревог в Ровенской области. Такая тактика свидетельствует о попытках врага нанести вред критической логистической инфраструктуре, в частности, железнодорожному сообщению.

В настоящее время идет проверка прилегающей территории, а также выяснение всех обстоятельств инцидента. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать любые подозрительные предметы вблизи инфраструктурных объектов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мониторинговые каналы и аналитики предупреждают о высокой вероятности масштабного ракетно-дронового удара по Украине в ближайшую ночь. По их данным, враг на протяжении последних суток находился в фазе активной подготовки к боевому применению стратегической авиации, морских ракетоносителей и беспилотников.