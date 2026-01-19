Удар по сердцу войны РФ: куда попали ВСУ

В ночь на 19 января подразделения Сил обороны Украины нанесли очередной удар по военной и топливно-энергетической инфраструктуре российского агрессора. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ , операция была направлена на уменьшение наступательных возможностей противника.

Украинская атака по складам БПЛА рф

На временно оккупированной территории Луганской области в населенном пункте Новокраснянка зафиксировано попадание по составу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии армии РФ. Поражение подтверждено, что существенно усложняет использование врагом дронов в этом направлении.

Кроме того, украинская сторона уточнила результаты ранее нанесенных ударов по объектам топливной инфраструктуры на территории Российской Федерации. В Краснодарском крае подтверждено поражение наливного терминала нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский", являющегося важным элементом обеспечения военных нужд армии РФ.

Также установлены результаты атаки ударных беспилотников по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в Белгородской области. По подтвержденным данным, один резервуар типа РВС-1000 был полностью уничтожен, еще шесть повреждены.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины будут продолжать системные действия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, снижение ее способности вести боевые действия и принуждение к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

