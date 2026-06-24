Удар по серцю окупованого Севастополя: ЗСУ залишили без енергії ключовий об'єкт росіян

У ніч проти 24 червня українські Сили безпілотних систем провели масштабну операцію на тимчасово окупованих територіях півдня України. Однією з головних цілей стала ключова електропідстанція Севастополя, що забезпечує розподілення електроенергії від Балаклавської теплоелектростанції. Про успішний удар повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відоміший під позивним "Мадяр".

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські оператори дронів завдали точного удару по підстанції "Севастополь" класу 330/220/110/35 кВ, яка відіграє важливу роль в енергетичній інфраструктурі міста.

Коментуючи наслідки атаки, Бровді зазначив, що об'єкт фактично припинив повноцінну роботу. Він також натякнув на можливі проблеми з енергопостачанням у місті, яке залишається однією з головних військових баз Росії у Чорному морі.

За даними українського командування, операція не обмежилася одним об'єктом. Протягом ночі безпілотники вразили 48 оперативних та заздалегідь спланованих цілей противника на окупованих територіях півдня. Йдеться як про військові об'єкти, так і про елементи інфраструктури, що використовуються для забезпечення російських військ.

Особливу роль у проведенні атаки відіграв нещодавно створений Центр глибинної поразки сил безпілотних систем. Саме він координував дії операторів та розподіляв цілі для ударів на значній відстані від лінії фронту.

Військові експерти зазначають, що подібні операції стають дедалі чутливішими для російської армії. Удари по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує роботу військових об'єктів, здатні ускладнити логістику, зв'язок та функціонування систем протиповітряної оборони.

Поки що російська сторона офіційно не коментувала заяви українського командування. Проте сам факт атак свідчить про те, що навіть глибоко розташовані об'єкти в окупованому Криму залишаються в зоні досяжності українських безпілотників.

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