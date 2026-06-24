Удар по сердцу оккупированного Севастополя: ВСУ оставили без энергии ключевой объект россиян

В ночь на 24 июня украинские Силы беспилотных систем провели масштабную операцию на временно оккупированных территориях юга Украины. Одной из главных целей стала ключевая электроподстанция Севастополя, обеспечивающая распределение электроэнергии от Балаклавской теплоэлектростанции. Об успешном ударе сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, более известный под позывным "Мадяр".

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские операторы дронов нанесли точный удар по подстанции "Севастополь" класса 330/220/110/35 кВ, которая играет важную роль в энергетической инфраструктуре города.

Комментируя последствия атаки, Бровди отметил, что объект фактически прекратил полноценную работу. Он также намекнул на возможные проблемы с энергоснабжением в городе, который остается одной из главных военных баз России в Черном море.

По данным украинского командования, операция не ограничилась одним объектом. В течение ночи беспилотники поразили 48 оперативных и заранее спланированных целей противника на оккупированных территориях юга. Речь идет как о военных объектах, так и об элементах инфраструктуры, которые используются для обеспечения российских войск.

Особую роль в проведении атаки сыграл недавно созданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем. Именно он координировал действия операторов и распределял цели для ударов на значительном удалении от линии фронта.

Военные эксперты отмечают, что подобные операции становятся все более чувствительными для российской армии. Удары по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военных объектов, способны осложнить логистику, связь и функционирование систем противовоздушной обороны.

Пока российская сторона официально не комментировала заявления украинского командования. Однако сам факт атак свидетельствует о том, что даже глубоко расположенные объекты в оккупированном Крыму продолжают оставаться в зоне досягаемости украинских беспилотников.

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