Удар по секретному заводу РФ викликав паніку в РФ: кого в оточенні Путіна охопив страх

Спроба Кремля применшити значення українського удару по одному з ключових оборонних підприємств Росії викликала хвилю критики навіть серед проросійських воєнних блогерів. Йдеться про атаку на завод "Кремній Ел"– важливий елемент російського військово-промислового комплексу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удар по заводу "Кремній Ел". Фото: з відкритих джерел

Російські так звані “воєнкори” різко розкритикували офіційну позицію влади, яка намагається зменшити масштаб наслідків атаки. Вони заявили, що влада подає суперечливу інформацію про подію та не пояснює, чому не вдалося захистити одне з найважливіших підприємств оборонної галузі.

Особливо багато претензій адресовано Міністерство оборони Росії. Деякі блогери прямо поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, вони звернули увагу, що влада не оприлюднює чітких даних про кількість перехоплених ракет і загальні результати роботи ППО під час атаки.

За словами російських ультранаціоналістичних коментаторів, завод виробляв високочастотні транзистори, необхідні для військових систем зв’язку та обладнання радіоелектронної боротьби. Також ці компоненти використовуються у стратегічних ракетних комплексах, зокрема RS-24 Yars, RSM-56 Bulava та Topol-M.

Блогери стверджують, що під час удару могли загинути ключові спеціалісти підприємства, а відновити їхню експертизу буде надзвичайно складно.

Крім того, у російському інформаційному просторі лунають скарги на дефіцит ракет, слабкість засобів радіоелектронної боротьби та неможливість швидко ремонтувати пошкоджені системи ППО через міжнародні санкції.

Деякі коментатори також дорікають військовому керівництву РФ тим, що воно не змогло вивести з ладу українські аеродроми, з яких, імовірно, здійснювалися удари по російській території. Це, на їхню думку, свідчить про серйозні проблеми у системі оборони Росії.

