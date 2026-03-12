logo_ukra

BTC/USD

69884

ETH/USD

2062.17

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Удар по секретному заводу РФ викликав паніку в РФ: кого в оточенні Путіна охопив страх
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по секретному заводу РФ викликав паніку в РФ: кого в оточенні Путіна охопив страх

Після атаки по стратегічному підприємству з виробництва компонентів для ядерних ракет у Росії критикують ППО і скаржаться на санкції

12 березня 2026, 16:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спроба Кремля применшити значення українського удару по одному з ключових оборонних підприємств Росії викликала хвилю критики навіть серед проросійських воєнних блогерів. Йдеться про атаку на завод "Кремній Ел"– важливий елемент російського військово-промислового комплексу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удар по секретному заводу РФ викликав паніку в РФ: кого в оточенні Путіна охопив страх

Удар по заводу "Кремній Ел". Фото: з відкритих джерел

Російські так звані “воєнкори” різко розкритикували офіційну позицію влади, яка намагається зменшити масштаб наслідків атаки. Вони заявили, що влада подає суперечливу інформацію про подію та не пояснює, чому не вдалося захистити одне з найважливіших підприємств оборонної галузі.

Особливо багато претензій адресовано Міністерство оборони Росії. Деякі блогери прямо поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, вони звернули увагу, що влада не оприлюднює чітких даних про кількість перехоплених ракет і загальні результати роботи ППО під час атаки.

За словами російських ультранаціоналістичних коментаторів, завод виробляв високочастотні транзистори, необхідні для військових систем зв’язку та обладнання радіоелектронної боротьби. Також ці компоненти використовуються у стратегічних ракетних комплексах, зокрема RS-24 Yars, RSM-56 Bulava та Topol-M.

Блогери стверджують, що під час удару могли загинути ключові спеціалісти підприємства, а відновити їхню експертизу буде надзвичайно складно.

Крім того, у російському інформаційному просторі лунають скарги на дефіцит ракет, слабкість засобів радіоелектронної боротьби та неможливість швидко ремонтувати пошкоджені системи ППО через міжнародні санкції.

Деякі коментатори також дорікають військовому керівництву РФ тим, що воно не змогло вивести з ладу українські аеродроми, з яких, імовірно, здійснювалися удари по російській території. Це, на їхню думку, свідчить про серйозні проблеми у системі оборони Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар у серце російської оборонки: у США розкрили наслідки удару по заводу мікрочіпів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-11-2026/
Теги:

Новини

Всі новини