Удар по секретному заводу РФ вызвал панику в РФ: кого в окружении Путина охватил страх

Попытка Кремля умалять значение украинского удара по одному из ключевых оборонных предприятий России вызвала волну критики даже среди пророссийских военных блоггеров. Речь идет об атаке на завод "Кремной Эл" – важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Удар по заводу "Кремний Эл". Фото: из открытых источников
Российские так называемые "военкоры" подвергли резкой критике официальную позицию власти, которая пытается уменьшить масштаб последствий атаки. Они заявили, что власти представляют противоречивую информацию о происшествии и не объясняют, почему не удалось защитить одно из важнейших предприятий оборонной отрасли.
Особенно много претензий адресовано Министерству обороны России. Некоторые блоггеры прямо подвергли сомнению эффективность российской системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, они обратили внимание, что власти не обнародуют четкие данные о количестве перехваченных ракет и общих результатах работы ПВО во время атаки.
По словам российских ультранационалистических комментаторов, завод производил высокочастотные транзисторы, необходимые для военных систем связи и оборудования радиоэлектронной борьбы. Эти компоненты используются в стратегических ракетных комплексах, в частности RS-24 Yars, RSM-56 Bulava и Topol-M.
Блогеры утверждают, что при ударе могли погибнуть ключевые специалисты предприятия, а восстановить их экспертизу будет очень сложно.
Кроме того, в российском информационном пространстве раздаются жалобы на дефицит ракет, слабость средств радиоэлектронной борьбы и невозможность быстро ремонтировать поврежденные системы ПВО из-за международных санкций.
Некоторые комментаторы также упрекают военное руководство РФ в том, что оно не смогло вывести из строя украинские аэродромы, с которых, вероятно, производились удары по российской территории. Это, по их мнению, свидетельствует о серьезных проблемах в системе обороны России.
