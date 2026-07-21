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Удар по російському аеродрому: ЗСУ знищили два вкрай важливих об’єкти

Генштаб повідомив про успішну операцію в Курській області та натякнув на нові удари по військових об'єктах РФ

21 липня 2026, 16:00
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Кравцев Сергей

Українські військові завдали чергового удару по військовій інфраструктурі Росії, знищивши бойову авіаційну техніку та засоби протиповітряної оборони на території Курської області. Про результати операції повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по російському аеродрому: ЗСУ знищили два вкрай важливих об’єкти

Винищувач МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

За офіційною інформацією, успішну атаку на російський військовий аеродром "Халіно" здійснили військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс". У результаті удару було уражено винищувач МіГ-29, який перебував на авіабазі, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", що забезпечував прикриття аеродрому від повітряних атак.

У Генштабі не розкрили деталей проведення операції, однак підтвердили факт успішного ураження цілей. Військове командування також оприлюднило короткий коментар, який став своєрідним сигналом про можливе продовження подібних операцій.

"Далі буде", — зазначили у Генштабі, не уточнюючи, про які саме подальші дії йдеться.

Аеродром "Халіно" у Курській області вже неодноразово потрапляв у поле зору українських Сил оборони, оскільки використовується російською армією для забезпечення бойової авіації, яка бере участь у війні проти України. Знищення винищувача та комплексу ППО може суттєво ускладнити роботу цього військового об'єкта та знизити можливості російських сил із прикриття авіаційної інфраструктури поблизу українського кордону.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по військовій інфраструктурі Росії, позбавляючи супротивника можливостей для ведення бойових дій. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом 20 липня та в ніч на 21 липня українські підрозділи успішно атакували одразу кілька важливих об'єктів російських військ на окупованих територіях та у прикордонних районах РФ.




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