Украинские военные нанесли очередной удар по военной инфраструктуре России, уничтожив боевую авиационную технику и средства противовоздушной обороны на территории Курской области. О результатах сделки сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

По официальной информации, успешную атаку на российский военный аэродром "Халино" совершили военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". В результате удара был поражен истребитель МиГ-29, находившийся на авиабазе, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", обеспечивавший прикрытие аэродрома от воздушных атак.

В Генштабе не раскрыли детали проведения операции, однако подтвердили факт успешного поражения целей. Военное командование также обнародовало краткий комментарий, ставший своеобразным сигналом о возможном продолжении подобных операций.

"Продолжение следует", — отметили в Генштабе, не уточняя, о каких именно дальнейших действиях идет речь.

Аэродром "Халино" в Курской области уже неоднократно попадал в поле зрения украинских сил обороны, поскольку используется российской армией для обеспечения боевой авиации, которая участвует в войне против Украины. Уничтожение истребителя и комплекса ПВО может существенно усложнить работу этого военного объекта и снизить возможности российских сил по прикрытию авиационной инфраструктуры вблизи украинской границы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре России, лишая противника возможностей для ведения боевых действий. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в течение 20 июля и ночью на 21 июля украинские подразделения успешно атаковали сразу несколько важных объектов российских войск на оккупированных территориях и в приграничных районах РФ.



