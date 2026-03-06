Удар по Росії: Генштаб підтвердив ураження двох російських фрегатів

Генеральний штаб Збройних Сил України надав уточнену інформацію щодо результатів атаки на військово-морську базу окупантів у Краснодарському краї, що відбулася 2 березня 2026 року. Згідно з даними додаткового аналізу, українським силам вдалося поцілити у два ключові кораблі противника.

Корабль "Адмірал Макаров"

Йдеться про успішне ураження фрегатів Чорноморського флоту РФ.

"Підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту рф – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”", — офіційно повідомили в Генштабі.

Наразі військові експерти продовжують вивчати наслідки атаки. Зокрема, встановлюється ступінь отриманих фрегатами пошкоджень та перевіряється інформація про можливий вихід із ладу інших одиниць ворожого флоту, що перебували в акваторії Новоросійська.

Командування наголошує, що демілітаризація агресора триватиме й надалі.

"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії", — зазначається у заяві.

Військові підсумували звіт на оптимістичній ноті, натякаючи на подальші операції: "Далі буде! Слава Україні!".

