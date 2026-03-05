Американський Fox News видав українські дрони Wild Hornets за «секретні технології США»

Телеканал Fox News потрапив у курйозну ситуацію під час висвітлення операції США в Ірані. Розповідаючи про "високотехнологічний арсенал" американської армії, журналісти використали кадри роботи українських дронів-перехоплювачів від виробника "Дикі Шершні" (Wild Hornets).

Скриншот з відео Fox News

У той час, як на екрані демонстрували успіхи українських інженерів, експерти в ефірі захоплено обговорювали впровадження штучного інтелекту в американське озброєння та професіоналізм "найкращих і найталановитіших" військових США, які нібито використовують ці дрони.

Українські розробники не забарилися з реакцією і залишили ввічливий, але чіткий коментар на офіційній сторінці Fox News у соцмережі X:

"Привіт Fox News — невелике уточнення. Ми цінуємо те, що міжнародні ЗМІ, такі як FOX News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів. На кадрах, показаних у цьому сегменті, зображено STING — український безпілотник-перехоплювач, розроблений інженерами Wild Hornets та використовуваний українськими підрозділами ППО для знищення безпілотників типу "Шахед"".

У Wild Hornets наголосили, що за цими кадрами стоїть колосальна праця українців, яка заслуговує на коректне визнання у світі:

"Цей результат є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами Wild Hornets разом з українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були належним чином відзначені. Ми також глибоко цінуємо всю підтримку, яку отримуємо, і дуже вдячні за довіру, яку люди виявляють до нашої роботи".

Представники компанії також запропонували американським глядачам і журналістам ознайомитися з реальними відгуками українських захисників та іншими відео перехоплень на їхній офіційній сторінці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна офіційно долучається до посилення протиповітряної оборони на Близькому Сході. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Київ отримав від американської сторони звернення щодо надання специфічної допомоги у протидії іранським безпілотникам типу "шахед".