Американский Fox News выдал украинские дроны Wild Hornets за «секретные технологии США»

Недилько Ксения
Телеканал Fox News попал в курьезную ситуацию при освещении операции США в Иране. Рассказывая о "высокотехнологичном арсенале" американской армии, журналисты использовали кадры работы украинских дронов-перехватчиков от производителя "Дики Шершни" (Wild Hornets).
Скриншот из видео Fox News
В то время как на экране демонстрировали успехи украинских инженеров, эксперты в эфире восторженно обсуждали внедрение искусственного интеллекта в американское вооружение и профессионализм "лучших и талантливых" военных США, якобы использующих эти дроны.
Украинские разработчики не заставили себя ждать с реакцией и оставили вежливый, но четкий комментарий на официальной странице Fox News в соцсети X:
В Wild Hornets подчеркнули, что за этими кадрами стоит колоссальная работа украинцев, которая заслуживает корректного признания в мире:
Представители компании также предложили американским зрителям и журналистам ознакомиться с реальными отзывами украинских защитников и другими видеоперехватами на их официальной странице.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина официально присоединяется к усилению противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Киев получил от американской стороны обращение о предоставлении специфической помощи в противодействии иранским беспилотникам типа "шахед".