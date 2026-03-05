logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Американский Fox News выдал украинские дроны Wild Hornets за «секретные технологии США»
commentss НОВОСТИ Все новости

Американский Fox News выдал украинские дроны Wild Hornets за «секретные технологии США»

«Небольшое уточнение»: разработчики «Диких Шершней» отреагировали на использование их видео на канале Fox News

5 марта 2026, 22:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Телеканал Fox News попал в курьезную ситуацию при освещении операции США в Иране. Рассказывая о "высокотехнологичном арсенале" американской армии, журналисты использовали кадры работы украинских дронов-перехватчиков от производителя "Дики Шершни" (Wild Hornets).

Американский Fox News выдал украинские дроны Wild Hornets за «секретные технологии США»

Скриншот из видео Fox News

В то время как на экране демонстрировали успехи украинских инженеров, эксперты в эфире восторженно обсуждали внедрение искусственного интеллекта в американское вооружение и профессионализм "лучших и талантливых" военных США, якобы использующих эти дроны.

Украинские разработчики не заставили себя ждать с реакцией и оставили вежливый, но четкий комментарий на официальной странице Fox News в соцсети X:

"Привет Fox News – небольшое уточнение. Мы ценим, что международные СМИ, такие как FOX News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков. На кадрах, показанных в этом сегменте, изображен STING — украинский беспилотник-перехватчик, разработанный инженерами Wild Hornets и используемый украинскими подразделениями ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед"".

В Wild Hornets подчеркнули, что за этими кадрами стоит колоссальная работа украинцев, которая заслуживает корректного признания в мире:

"Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены. Мы также глубоко ценим всю получаемую поддержку и очень благодарны за доверие, которое люди проявляют к нашей работе".

Представители компании также предложили американским зрителям и журналистам ознакомиться с реальными отзывами украинских защитников и другими видеоперехватами на их официальной странице.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина официально присоединяется к усилению противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Киев получил от американской стороны обращение о предоставлении специфической помощи в противодействии иранским беспилотникам типа "шахед".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости