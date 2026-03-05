Американский Fox News выдал украинские дроны Wild Hornets за «секретные технологии США»

Телеканал Fox News попал в курьезную ситуацию при освещении операции США в Иране. Рассказывая о "высокотехнологичном арсенале" американской армии, журналисты использовали кадры работы украинских дронов-перехватчиков от производителя "Дики Шершни" (Wild Hornets).

Скриншот из видео Fox News

В то время как на экране демонстрировали успехи украинских инженеров, эксперты в эфире восторженно обсуждали внедрение искусственного интеллекта в американское вооружение и профессионализм "лучших и талантливых" военных США, якобы использующих эти дроны.

Украинские разработчики не заставили себя ждать с реакцией и оставили вежливый, но четкий комментарий на официальной странице Fox News в соцсети X:

"Привет Fox News – небольшое уточнение. Мы ценим, что международные СМИ, такие как FOX News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков. На кадрах, показанных в этом сегменте, изображен STING — украинский беспилотник-перехватчик, разработанный инженерами Wild Hornets и используемый украинскими подразделениями ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед"".

В Wild Hornets подчеркнули, что за этими кадрами стоит колоссальная работа украинцев, которая заслуживает корректного признания в мире:

"Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены. Мы также глубоко ценим всю получаемую поддержку и очень благодарны за доверие, которое люди проявляют к нашей работе".

Представители компании также предложили американским зрителям и журналистам ознакомиться с реальными отзывами украинских защитников и другими видеоперехватами на их официальной странице.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина официально присоединяется к усилению противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Киев получил от американской стороны обращение о предоставлении специфической помощи в противодействии иранским беспилотникам типа "шахед".