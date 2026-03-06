Удар по России: Генштаб подтвердил поражение двух российских фрегатов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предоставил уточненную информацию о результатах атаки на военно-морскую базу оккупантов в Краснодарском крае, состоявшуюся 2 марта 2026 года. Согласно данным дополнительного анализа, украинским силам удалось попасть в два ключевых корабля противника.

Корабль "Адмирал Макаров"

Речь идет об успешном поражении фрегатов Черноморского флота РФ.

"Подтверждены повреждения двух кораблей черноморского флота России — фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров"", — официально сообщили в Генштабе.

В настоящее время военные эксперты продолжают изучать последствия атаки. В частности, устанавливается степень полученных фрегатами повреждений и проверяется информация о возможном выходе из строя других находившихся в акватории Новороссийска единиц вражеского флота.

Командование отмечает, что демилитаризация агрессора будет продолжаться.

"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии", — отмечается в заявлении.

Военные подытожили отчет на оптимистической ноте, намекая на дальнейшие операции: "Продолжение следует! Слава Украине!".

