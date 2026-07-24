Удар по полігону під Києвом: генерал приголомшив версією про страшну причину трагедії



















Російський балістичний удар по полігону на Київщині міг стати результатом не лише технічної розвідки, а й роботи агентурної мережі РФ в Україні. Таку думку висловив генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки Василь Богдан.

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Генерал наголосив, що подібні трагедії вже траплялися раніше. За його словами, після атак на військові об'єкти, зокрема в Чернігові, було заборонено проводити масові заходи на полігонах та інших відкритих локаціях.

"Після тих подій був виданий відповідний наказ, що забороняє будь-які заходи на полігонах, у відкритих місцевостях і громадських місцях", – зазначив він.

Богдан вважає, що російські спецслужби могли отримати координати заходу через агентуру, а потім використати супутникову й іншу технічну розвідку для наведення балістичних ракет.

"Ця ситуація була під контролем спецслужб Російської Федерації, тієї агентури, що є в Україні, ну і тих космічних можливостей, які є", – заявив експерт.

Він підкреслив, що сучасні можливості противника дозволяють швидко підтверджувати розвіддані.

"В умовах нинішніх технічних, космічних і агентурних можливостей це не є проблемою. Якщо поступила агентурна інформація, то підключаються і космічні можливості", – пояснив генерал.

Богдан закликав провести повне розслідування та встановити відповідальність усіх посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до трагедії.

"Повинна бути нарешті відповідальність тих осіб, діяльність яких спричинила до таких жертв і того, що державі та Збройним силам були нанесені не лише фізичні, а й репутаційні збитки", – наголосив він.

На його переконання, після атаки необхідно посилити роботу контррозвідки, військової розвідки та СБУ, адже під час війни безпека військових має залишатися безумовним пріоритетом.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час денної атаки на Київ російські війська, ймовірно, застосували не лише балістичні ракети, а й гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон". Таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.