Удар по полигону под Киевом: генерал ошеломил версией о страшной причине трагедии



















Российский баллистический удар по полигону в Киевской области мог стать результатом не только технической разведки, но и работы агентурной сети РФ в Украине. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, эксперт по национальной безопасности Василий Богдан.

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Генерал подчеркнул, что подобные трагедии уже случались раньше. По его словам, после атак на военные объекты, в частности, в Чернигове, было запрещено проводить массовые мероприятия на полигонах и других открытых локациях.

"После тех событий был издан соответствующий приказ, запрещающий какие-либо мероприятия на полигонах, в открытых местностях и общественных местах", – отметил он.

Богдан считает, что российские спецслужбы могли получить координаты мероприятия через агентуру, а затем использовать спутниковую и другую техническую разведку для наведения баллистических ракет.

"Эта ситуация была под контролем спецслужб Российской Федерации, имеющейся в Украине агентуры, ну и тех космических возможностей, которые есть", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что современные возможности противника позволяют быстро подтверждать разведданные.

"В условиях нынешних технических, космических и агентурных возможностей это не проблема. Если поступила агентурная информация, подключаются и космические возможности", – пояснил генерал.

Богдан призвал провести полное расследование и установить ответственность всех чиновников, чьи действия или бездействие могли привести к трагедии.

"Должна быть, наконец, ответственность тех лиц, деятельность которых привела к таким жертвам и тому, что государству и Вооруженным силам был нанесен не только физический, но и репутационный ущерб", – подчеркнул он.

По его убеждению, после атаки необходимо усилить работу контрразведки, военной разведки и СБУ, ведь во время войны безопасность военных должна оставаться безусловным приоритетом.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время дневной атаки на Киев российские войска, вероятно, применили не только баллистические ракеты, но и гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.