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Путін міг цинічно вдарити по Києву "Цирконами": розкрито приголомшливий задум Кремля

На думку експерта, подібні удари окупантів не можна вважати відповіддю на українські атаки по тилових об'єктах РФ

24 липня 2026, 16:40
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Клименко Елена

Під час денної атаки на Київ російські війська, ймовірно, застосували не лише балістичні ракети, а й гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон". Таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Путін міг цинічно вдарити по Києву "Цирконами": розкрито приголомшливий задум Кремля

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, українські сили протиповітряної оборони змогли перехопити частину ракет, випущених по столиці.

"Відпрацювали, збили – не скажу – всі чи не всі. На нашому "кутку" позбивали, особисто бачив", – зазначив Лакійчук.

Водночас він звернув увагу на поширену останнім часом думку, ніби масовані удари Росії по українських містах є відповіддю на успішні операції Сил оборони по військових і логістичних об'єктах у глибокому тилу РФ. На його переконання, таке трактування є хибним.

Експерт навів як приклад твердження, що обстріли Києва стали реакцією на українські атаки по російських логістичних центрах, а удари по Одесі та морських портах нібито пов'язані з діями командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, який ускладнив російську логістику в Азовському морі та біля окупованого Криму. 

Однак, за словами Лакійчука, подібні пояснення не відповідають реальній ситуації. Він наголосив, що Росія систематично атакує українські порти, цивільні судна та чорноморську інфраструктуру ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Аналогічно регулярні удари по Києву тривають уже понад чотири роки, тому пов'язувати їх із конкретними українськими операціями в тилу РФ неправильно. 

Як приклад він згадав удари України по підприємствах, які виготовляють комплектуючі для балістичних ракет "Іскандер", наголосивши, що такі операції не є причиною нинішніх атак по українській столиці. 

"Це не значить, що це удар у відповідь", – підсумував Павло Лакійчук, підкресливши, що російські обстріли мають системний характер і є частиною загальної стратегії агресії проти України. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія розраховує отримати від Сполучених Штатів нові пропозиції щодо можливого врегулювання війни проти України, однак не збирається відмовлятися від продовження бойових дій. Про це 24 липня заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.



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