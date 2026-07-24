Путин мог цинично ударить по Киеву "Цирконами": раскрыт потрясающий замысел Кремля

Во время дневной атаки на Киев российские войска предположительно применили не только баллистические ракеты, но и гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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По словам эксперта, украинские силы противовоздушной обороны смогли перехватить часть ракет, выпущенных по столице.

"Отработали, сбили – не скажу – все или не все. На нашем "углу" сбили, лично видел", – отметил Лакийчук.

В то же время, он обратил внимание на распространенное в последнее время мнение, будто массированные удары России по украинским городам являются ответом на успешные операции Сил обороны по военным и логистическим объектам в глубоком тылу РФ. По его убеждению, такая трактовка ошибочна.

Эксперт привел в пример утверждение, что обстрелы Киева стали реакцией на украинские атаки по российским логистическим центрам, а удары по Одессе и морским портам якобы связаны с действиями командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, осложнившего российскую логистику в Азовском.

Однако, по словам Лакийчука, подобные объяснения не соответствуют реальной ситуации. Он отметил, что Россия систематически атакует украинские порты, гражданские суда и черноморскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Аналогично регулярные удары по Киеву продолжаются уже более четырех лет, поэтому связывать их с конкретными украинскими операциями в тылу РФ неправильно.

В качестве примера он упомянул удары Украины по предприятиям, производящим комплектующие для баллистических ракет "Искандер", подчеркнув, что такие операции не являются причиной нынешних атак по украинской столице.

"Это не значит, что это ответный удар", — подытожил Павел Лакийчук, подчеркнув, что российские обстрелы носят системный характер и являются частью общей стратегии агрессии против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия рассчитывает получить от Соединенных Штатов новые предложения по возможному урегулированию войны против Украины, однако не собирается отказываться от продолжения боевых действий. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.