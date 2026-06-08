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Удар по паливному серцю Криму: у Генштабі розповіли, що вдалося підсмажити цієї ночі

Вогонь охопив стратегічні сховища пального, а під ударом опинилися логістика армії РФ, склади боєприпасів та командні пункти

8 червня 2026, 12:07
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Кравцев Сергей

Сили оборони України провели масштабну серію ударів по об'єктах російської військової інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та у прикордонних регіонах РФ. Однією з головних цілей стали стратегічні нафтобази у Криму, які забезпечують паливом російське угруповання військ на півдні.

Удар по паливному серцю Криму: у Генштабі розповіли, що вдалося підсмажити цієї ночі

Крим без палива. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, у ніч на 7 червня було завдано удару по нафтобазі "Семиколодезянська", розташованій біля населеного пункту Леніно на сході окупованого півострова. Після атаки на території об'єкту спалахнула пожежа.

Військові зазначають, що це комплекс відіграє у системі постачання російських військ. Тут акумулюються значні обсяги палива, які потім прямують підрозділам армії РФ.

Практично одночасно українські сили атакували ще один ключовий об'єкт – нафтобазу у Феодосії. Цей комплекс вважається найбільшим нафтоперевалочним вузлом окупованого Криму та здатний щорічно обробляти до 12 мільйонів тонн нафтопродуктів. Через нього проходить значна частина постачання палива, що використовується для забезпечення російських військових формувань.

Проте атаки не обмежилися лише Кримом. Українські підрозділи також вразили пункт управління ФСБ Росії у районі Волоконівки Білгородської області. Крім того, під удар потрапив склад боєприпасів російських військ біля населеного пункту Вільне у Донецькій області.

Окремо Генштаб повідомив про удари по районах зосередження особового складу супротивника у Луганській та Донецькій областях. Цілями стали місця розміщення російських підрозділів у районах Щастя та Благодатного.

Військові експерти зазначають, що подібні операції є частиною стратегії щодо системного ослаблення тилової інфраструктури російської армії. Знищення запасів палива, боєприпасів та елементів управління знижує здатність військ РФ підтримувати активні бойові дії та ускладнює логістику на ключових напрямках фронту.

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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39688
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