Путин загнал себя в ловушку: в США предупредили о выборе между войной и сохранением России

В Лондоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Несмотря на отсутствие громких заявлений или новых соглашений, западные аналитики считают переговоры важным политическим сигналом как для Москвы, так и для Вашингтона.

Переговоры в Лондоне. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как отмечают обозреватели, сам факт проведения встречи именно сейчас имеет особое значение. Она состоялась на фоне последних успехов украинской армии, которая все чаще демонстрирует способность наносить чувствительные удары по российским военным объектам далеко за линией фронта. На этом фоне ведущие европейские державы решили публично подтвердить, что их поддержка Киева остается неизменной.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее усиление военной помощи Украине. В частности, речь шла о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны, расширении возможностей дальнобойных ударов и укреплении оборонного потенциала страны.

Не менее важной частью дискуссии стали перспективы будущего урегулирования войны. Лидеры подтвердили свою приверженность нескольким базовым принципам: немедленному прекращению огня, уважению территориальной целостности Украины и предоставлению Киеву надежных международных гарантий безопасности.

По мнению экспертов, встреча стала своеобразным предупреждением Кремлю. Европейские столицы демонстрируют, что не считают Россию победителем и готовы продолжать поддержку Украины. Одновременно это послание адресовано и США: Европа намерена быть не наблюдателем, а полноценным участником любых переговоров о будущем региона.

Однако аналитики признают, что путь к миру остается сложным. Несмотря на признаки истощения российской военной машины, Кремль пока не отказывается от требований территориальных уступок со стороны Украины. Это означает, что дипломатические усилия пока вряд ли приведут к быстрому завершению войны.

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