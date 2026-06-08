Путін загнав себе в пастку: у США попередили про вибір між війною та збереженням Росії

У Лондоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Незважаючи на відсутність гучних заяв чи нових угод, західні аналітики вважають переговори важливим політичним сигналом як для Москви, так і для Вашингтона.

Переговори у Лондоні. Фото: сайт Офісу президента України

Як зазначають оглядачі, сам факт проведення зустрічі саме зараз має особливе значення. Вона відбулася на тлі останніх успіхів української армії, яка дедалі частіше демонструє здатність завдавати чутливих ударів по російським військовим об'єктам далеко за лінією фронту. На цьому фоні провідні європейські держави вирішили публічно підтвердити, що їхня підтримка Києва залишається незмінною.

Під час переговорів сторони обговорили подальше посилення військової допомоги Україні. Зокрема, йшлося про постачання додаткових систем протиповітряної оборони, розширення можливостей далекобійних ударів та зміцнення оборонного потенціалу країни.

Не менш важливою частиною дискусії стали перспективи майбутнього врегулювання війни. Лідери підтвердили свою відданість кільком базовим принципам: негайному припиненню вогню, повазі територіальної цілісності України та наданню Києву надійних міжнародних гарантій безпеки.

На думку експертів, зустріч стала своєрідним попередженням Кремлю. Європейські столиці демонструють, що не вважають Росію переможцем та готові продовжувати підтримку України. Водночас, це послання адресоване і США: Європа має намір бути не спостерігачем, а повноцінним учасником будь-яких переговорів про майбутнє регіону.

Проте аналітики визнають, що шлях до світу залишається складним. Незважаючи на ознаки виснаження російської військової машини, Кремль поки що не відмовляється від вимог територіальних поступок з боку України. Це означає, що дипломатичні зусилля поки що навряд чи призведуть до швидкого завершення війни.

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