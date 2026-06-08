Удар по топливному сердцу Крыма: в Генштабе рассказали, что удалось поджарить этой ночью

Силы обороны Украины провели масштабную серию ударов по объектам российской военной инфраструктуры на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах РФ. Одними из главных целей стали стратегические нефтебазы в Крыму, которые обеспечивают топливом российскую группировку войск на юге.

Крым без топлива. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, в ночь на 7 июня был нанесен удар по нефтебазе "Семиколодезянская", расположенной возле населенного пункта Ленино на востоке оккупированного полуострова. После атаки на территории объекта вспыхнул пожар.

Военные отмечают, что этот комплекс играет важную роль в системе снабжения российских войск. Здесь аккумулируются значительные объемы топлива, которые затем направляются подразделениям армии РФ.

Практически одновременно украинские силы атаковали еще один ключевой объект – нефтебазу в районе Феодосии. Этот комплекс считается крупнейшим нефтеперевалочным узлом оккупированного Крыма и способен ежегодно обрабатывать до 12 миллионов тонн нефтепродуктов. Через него проходит значительная часть поставок топлива, используемого для обеспечения российских военных формирований.

Однако атаки не ограничились только Крымом. Украинские подразделения также поразили пункт управления ФСБ России в районе Волоконовки Белгородской области. Кроме того, под удар попал склад боеприпасов российских войск возле населенного пункта Свободное в Донецкой области.

Отдельно Генштаб сообщил об ударах по районам сосредоточения личного состава противника в Луганской и Донецкой областях. Целями стали места размещения российских подразделений в районах Счастья и Благодатного.

Военные эксперты отмечают, что подобные операции являются частью стратегии по системному ослаблению тыловой инфраструктуры российской армии. Уничтожение запасов топлива, боеприпасов и элементов управления снижает способность войск РФ поддерживать активные боевые действия и усложняет логистику на ключевых направлениях фронта.

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