Удар по обласному центру: КАБ зруйнував будинок, людей продовжують шукати під завалами

Російські війська в ніч на понеділок завдали комбінованого удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби та безпілотники. Внаслідок атаки загинув мирний житель, ще кілька людей отримали поранення. Рятувальні роботи продовжуються, оскільки під уламками зруйнованих будівель можуть залишатися люди.

Удар по Запоріжжі. Фото: Нацполіція

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, близько 4:40 мешканців попередили про загрозу застосування КАБів. Вже незабаром у місті пролунали вибухи, а екстрені служби почали отримувати повідомлення про руйнування у житловому секторі.

За попередніми даними, російський ударний безпілотник потрапив до квартири багатоповерхового будинку. Внаслідок атаки було поранено 53-річну жінку та 52-річного чоловіка. Одночасно по іншому району обласного центру було завдано авіаційну бомбову атаку. Керована авіабомба повністю зруйнувала приватний житловий будинок, під завалами якого опинився 67-річний чоловік. Врятувати його не вдалося.

Згодом Національна поліція уточнила наслідки ранкового обстрілу. Правоохоронці підтвердили загибель чоловіка, а також повідомили, що з-під завалів вдалося деблокувати ще одного потерпілого – 22-річного мешканця міста. Йому надається необхідна медична допомога.

На місцях влучень продовжують працювати рятувальники, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, парамедики поліції та патрульні. Фахівці обстежують зруйновані будинки, оскільки зберігається ймовірність того, що під уламками можуть перебувати інші люди.

Російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби проти прифронтових українських міст. Такі боєприпаси дозволяють завдавати ударів по цивільній інфраструктурі з великої відстані, що значно ускладнює роботу сил протиповітряної оборони та збільшує масштаби руйнувань.

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