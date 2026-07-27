Удар по областному центру: КАБ разрушил дом, людей продолжают искать под завалами

Российские войска в ночь на понедельник нанесли комбинированный удар по Запорожью, применив управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В результате атаки погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются, поскольку под обломками разрушенных зданий могут оставаться люди.

Удар по Запорожью. Фото: Нацполиция

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, около 04:40 жителей предупредили об угрозе применения КАБов. Уже вскоре в городе прогремели взрывы, а экстренные службы начали получать сообщения о разрушениях в жилом секторе.

По предварительным данным, российский ударный беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. В результате атаки были ранены 53-летняя женщина и 52-летний мужчина. Одновременно по другому району областного центра была нанесена авиационная бомбовая атака. Управляемая авиабомба полностью разрушила частный жилой дом, под завалами которого оказался 67-летний мужчина. Спасти его не удалось.

Позже Национальная полиция уточнила последствия утреннего обстрела. Правоохранители подтвердили гибель мужчины, а также сообщили, что из-под завалов удалось деблокировать еще одного пострадавшего — 22-летнего жителя города. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах попаданий продолжают работать спасатели, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, парамедики полиции и патрульные. Специалисты обследуют разрушенные здания, поскольку сохраняется вероятность того, что под обломками могут находиться другие люди.

Российские войска регулярно применяют управляемые авиабомбы против прифронтовых украинских городов. Такие боеприпасы позволяют наносить удары по гражданской инфраструктуре с большого расстояния, что значительно осложняет работу сил противовоздушной обороны и увеличивает масштабы разрушений.

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