Удар по Новоросійську виявився потужнішим: ЗСУ підтвердили ураження одразу трьох кораблів РФ

Українські Сили оборони підтвердили ураження одразу трьох російських кораблів у Новоросійську. Йдеться про малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Ессен" та великого десантного корабля "Петр Моргунов". Уточнені дані було опубліковано Генеральним штабом ЗСУ після додаткового аналізу інформації про атаку 9 вересня.

Фрегат "Адмірал Ессен". Фото: із відкритих джерел

Таким чином, удар по російській військовій інфраструктурі в Новоросійську виявився масштабнішим, ніж могло бути відомо безпосередньо після атаки. Усі три кораблі на момент поразки перебували у порту.

Однією з цілей став "Железняков" — морський тральщик проекту 12660 "Рубін". Його основне завдання – пошук та знищення мін. Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту РФ ще 1988 року. Його довжина становить майже 68 метрів, а максимальна швидкість – 18 вузлів.

Серйозною ціллю став і фрегат "Адмирал Ессен" проекту 11356. Він знаходиться у складі російського Чорноморського флоту з 2016 року та здатний розвивати швидкість до 30 вузлів. Головна ударна сила корабля – вісім крилатих ракет "Калібр-НК". Також фрегат оснащений засобами ППО, артилерією та протичовновим озброєнням.

Третім ураженим кораблем став великий десантний корабель "Петр Моргунов" проекту 11711. Він надійшов на озброєння ВМФ РФ наприкінці 2020 року. Корабель призначений для перевезення та висадки десанту та військової техніки, здатний взяти на борт до 300 військовослужбовців та значний обсяг бронетехніки. Крім того, на ньому передбачено розміщення двох гелікоптерів Ка-29.

У Генштабі також повідомили, що 9 вересня українські сили завдали ударів по мазутних сховищах у Новоросійську. Масштаб пошкоджень кораблів та наслідки атак на паливну інфраструктуру російської сторони поки що уточнюються.

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