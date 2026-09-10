Удар по Новороссийску оказался мощнее: ВСУ подтвердили поражение сразу трех кораблей РФ

Украинские Силы обороны подтвердили поражение сразу трех российских кораблей в Новороссийске. Речь идет о малом морском тральщике "Железняков", фрегате "Адмирал Эссен" и большом десантном корабле "Петр Моргунов". Уточненные данные были опубликованы Генеральным штабом ВСУ после дополнительного анализа информации об атаке 9 сентября.

Фрегат "Адмирал Эссен". Фото: из открытых источников

Таким образом, удар по российской военной инфраструктуре в Новороссийске оказался масштабнее, чем могло быть известно непосредственно после атаки. Все три корабля на момент поражения находились в порту.

Одной из целей стал "Железняков" — морской тральщик проекта 12660 "Рубин". Его основная задача – поиск и уничтожение мин. Корабль вошел в состав Черноморского флота РФ еще в 1988 году. Его длина составляет почти 68 метров, а максимальная скорость – до 18 узлов.

Серьезной целью стал и фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356. Он находится в составе российского Черноморского флота с 2016 года и способен развивать скорость до 30 узлов. Главная ударная сила корабля – восемь крылатых ракет "Калибр-НК". Также фрегат оснащен средствами ПВО, артиллерией и противолодочным вооружением.

Третьим пораженным кораблем стал большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711. Он поступил на вооружение ВМФ РФ в конце 2020 года. Корабль предназначен для перевозки и высадки десанта и военной техники, способен взять на борт до 300 военнослужащих и значительный объем бронетехники. Кроме того, на нем предусмотрено размещение двух вертолетов Ка-29.

В Генштабе также сообщили, что 9 сентября украинские силы нанесли удары по мазутным хранилищам в Новороссийске. Масштаб повреждений кораблей и последствия атак на топливную инфраструктуру российской стороны пока уточняются.

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