Росіяни завдали удару по одній з непомітних частин розосередженого полігону в Кіровоградській області. Про це повідомив український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Удар по непомітному полігону в тилу навели – «Флеш»

За його словами, там не було ніяких розвідних БПЛА зверху.

"Знайти місце ворогу було складно, тому, очевидно, стався витік інформації. З тисяч місць, де живуть військові, вдарили саме в це. Ракета летіла 5 хвилин, була тривога, був час, були укриття. Це важке нагадування особовому складу по всій країні в зоні досяжності балістики: ніколи не відомо, куди стріляють росіяни, запорука вашого життя і здоров'я – це переміщення в укриття за сигналом тривоги. Як би Ви далеко не знаходилися в глибині України і як би Вам не хотілося спати о 6 ранку. Ну і поменше фоточок, тік-току і балаканини про те, де Ви проходите службу", – наголосив "Флеш".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вранці, 16 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ОК "Південь".

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими", – заявили у відомстві.