logo

BTC/USD

110671

ETH/USD

4021.89

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар по незаметному полигону в тылу навели – «Флэш»
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по незаметному полигону в тылу навели – «Флэш»

Эксперт отмечает, что важно всегда спускаться в укрытие и не допускать утечки информации

16 октября 2025, 18:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Россияне нанесли удар по одной из незаметных частей рассредоточенного полигона в Кировоградской области. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Удар по незаметному полигону в тылу навели – «Флэш»

Удар по незаметному полигону в тылу навели – «Флэш»

По его словам, там не было никаких разведывательных БПЛА сверху.

"Найти место врагу было сложно, поэтому, очевидно, произошла утечка информации. Из тысяч мест, где живут военные, ударили именно в это.

Ракета летела 5 минут, была тревога, было время, были укрытия.

Это тяжелое напоминание личному составу по всей стране в зоне досягаемости баллистики: никогда не известно, куда стреляют россияне, залог вашей жизни и здоровья – это перемещение в укрытие по сигналу тревоги. Как бы Вы далеко не находились в глубине Украины и как бы Вам ни хотелось спать в 6 утра.

Ну и поменьше фоточек, тик-тока и болтовни о том, где Вы проходите службу ", – подчеркнул "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня утром, 16 октября, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенном в тыловой и относительно спокойной части нашей страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОК "Юг".

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими", — отмечают в командовании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости