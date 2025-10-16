Россияне нанесли удар по одной из незаметных частей рассредоточенного полигона в Кировоградской области. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Удар по незаметному полигону в тылу навели – «Флэш»

По его словам, там не было никаких разведывательных БПЛА сверху.

"Найти место врагу было сложно, поэтому, очевидно, произошла утечка информации. Из тысяч мест, где живут военные, ударили именно в это. Ракета летела 5 минут, была тревога, было время, были укрытия. Это тяжелое напоминание личному составу по всей стране в зоне досягаемости баллистики: никогда не известно, куда стреляют россияне, залог вашей жизни и здоровья – это перемещение в укрытие по сигналу тревоги. Как бы Вы далеко не находились в глубине Украины и как бы Вам ни хотелось спать в 6 утра. Ну и поменьше фоточек, тик-тока и болтовни о том, где Вы проходите службу ", – подчеркнул "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня утром, 16 октября, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенном в тыловой и относительно спокойной части нашей страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОК "Юг".

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими", — отмечают в командовании.