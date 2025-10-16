Сьогодні вранці, 16 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ОК "Південь".

Окупанти вдарили по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими. Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", – зазначають у командуванні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вересні окупанти вдарили по одному з навчальних полігонів ЗСУ, унаслідок чого є втрати серед особового складу, повідомляли у Сухопутних військах ЗСУ. Військові обурюються: полігони настільки незахищені, що ворог продовжує їх атакувати, як на долоні.

Військовий Сил оборони України з позивним "Алекс" наголошує, що необхідні висновки керівництво мало б зробити ще після перших ударів, але все відбувається, як по шаблону.

"Після ударів по навчальному центру на Дніпропетровщині, весною 2025 року, я перестав публікувати якісь пости з обуренням з цього приводу, з закликами щось робити, змінювати, карати відповідальних осіб", – наголошує військовий.