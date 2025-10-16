logo

Оккупанты ударили по учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые

Российская армия ударила по учебному подразделению ВСУ

16 октября 2025, 15:23
Недилько Ксения

Сегодня утром, 16 октября, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенном в тыловой и относительно спокойной части нашей страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОК "Юг".

Оккупанты ударили по учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые

Оккупанты ударили по учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими.

Решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", – отмечают в командовании.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сентябре оккупанты ударили по одному из учебных полигонов ВСУ, в результате чего потери среди личного состава, сообщали в Сухопутных войсках ВСУ. Военные возмущаются: полигоны настолько незащищены, что враг продолжает атаковать их, как на ладони.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что необходимые выводы руководство должно было сделать еще после первых ударов, но все происходит, как по шаблону.

"После ударов по учебному центру на Днепропетровщине, весной 2025 года, я перестал публиковать какие-то посты с возмущением по этому поводу, с призывами что-то делать, менять, наказывать ответственных лиц", – отмечает военный.



