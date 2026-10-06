Удар по мосту через Дніпро: у великому обласному центрі перекрили рух, є постраждалі

Вранці 6 жовтня у Запоріжжі стався удар мостом через Дніпро. Після атаки рух із переправи тимчасово перекрили, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Удар по мосту у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок події постраждали двоє людей – чоловіки 43 та 54 років. Обох було госпіталізовано. За інформацією місцевої влади, їхній стан оцінюється як легкий.

Одразу після удару рух мостом зупинили. Фахівці мають оцінити стан конструкції та визначити масштаб пошкоджень. На момент публікації подробиці про характер атаки та можливі наслідки для інфраструктури не повідомлялися.

Удар по запорізькому мосту стався на тлі серії атак із переправ через Дніпро. Останніми днями аналогічні інциденти фіксувалися у Києві. Зокрема, 1 жовтня повідомлялося про атаку на Південний міст. За даними української влади, увечері того ж дня було пошкоджено елементи мосту та дорожнє полотно.

Вранці 3 жовтня під ударом опинився Північний міст. Повідомлялося про пошкодження дорожнього покриття та тролейбусної мережі.

Таким чином, чергова атака знову привернула увагу до стану ключової транспортної інфраструктури, яка зв'язує райони з різних боків Дніпра. Перекриття руху може вплинути на транспортну ситуацію у місті, проте про терміни відновлення проїзду поки що не повідомляється.

Влада Запоріжжя продовжує з'ясовувати наслідки ранкового удару. Інформація про додаткові пошкодження та можливі зміни в організації руху може з'явитися після завершення обстеження об'єкта.

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