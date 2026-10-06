Удар по мосту через Днепр: в большом областном центре перекрыли движение, есть пострадавшие

Утром 6 октября в Запорожье произошел удар по мосту через Днепр. После атаки движение по переправе временно перекрыли, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Удар по мосту в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В результате происшествия пострадали два человека – мужчины 43 и 54 лет. Оба были госпитализированы. По информации местных властей, их состояние оценивается как легкое.

Сразу после удара движение по мосту остановили. Специалисты должны оценить состояние конструкции и определить масштаб повреждений. На момент публикации подробности о характере атаки и возможных последствиях для инфраструктуры не сообщались.

Удар по запорожскому мосту произошел на фоне серии атак по переправам через Днепр. В последние дни аналогичные инциденты фиксировались в Киеве. В частности, 1 октября сообщалось об атаке на Южный мост. По данным украинских властей, вечером того же дня были повреждены элементы моста и дорожное полотно.

Утром 3 октября под ударом оказался Северный мост. Сообщалось о повреждении дорожного покрытия и троллейбусной сети.

Таким образом, очередная атака вновь привлекла внимание к состоянию ключевой транспортной инфраструктуры, связывающей районы по разные стороны Днепра. Перекрытие движения может повлиять на транспортную ситуацию в городе, однако о сроках восстановления проезда пока не сообщается.

Власти Запорожья продолжают выяснять последствия утреннего удара. Информация о дополнительных повреждениях и возможных изменениях в организации движения может появиться после завершения обследования объекта.

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