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Шантаж с ударами по мостам в Киеве не пройдет: какой выход нашли власти

Власти уже определили места для резервных переправ, которые могут построить через несколько месяцев. Параллельно в Украине впервые за серьезное время заговорили о туннеле под Днепром

3 октября 2026, 18:30
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Кравцев Сергей

Киев готовится к возможному повреждению мостов через Днепр и ищет способы не допустить транспортного коллапса столицы. Уже на следующей неделе планируется начать строительство нескольких резервных переправ, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник в интервью "Суспильному".

Шантаж с ударами по мостам в Киеве не пройдет: какой выход нашли власти

Удар по мосту в Киеве. Фото: из открытых источников

Быстрейшим решением должны стать насыпные дамбы с понтонными переправами. По словам министра, подготовительные работы уже продолжаются, а соответствующие локации определены. К проекту привлекут Министерство, Агентство восстановления, военные и столичные власти.

Ожидается, что строительство может занять до трех месяцев. При этом резервные конструкции должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Масштаб задачи огромен: ежесуточно между левым и правым берегами Киева перемещаются около 600 тысяч автомобилей. Именно сохранение транспортного сообщения является одной из ключевых задач власти.

Впрочем, понтоны – лишь временный вариант. В Министерстве также рассматривают быстровозводимые бетонные конструкции, а в долгосрочной перспективе – тоннель под Днепром.

Стоимость столь масштабного проекта может составлять десятки миллиардов гривен, поэтому без привлечения международных партнеров его реализация будет сложной.

При этом чиновники отмечают: главная цель – не допустить разрушения существующих мостов. В случае их повреждения власти рассчитывают действовать по нескольким направлениям – защитить сооружения, быстро восстанавливать поврежденные объекты и параллельно создавать резервную инфраструктуру.

Вопрос стал особенно актуален после атак на Южный мост, из-за которых в столице уже вводили транспортные ограничения и возникали масштабные пробки.

Также издание "Комментарии" сообщало – утро 3 октября в Киеве началось с воздушной тревоги и взрывов. Около 06:38 власти объявили предупреждение из-за угрозы ударных беспилотников, а примерно через 20 минут стало известно о попадании в Северный мост. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.



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