Удар по Криму та Донбасу: яке полювання влаштували українські дрони

Українські Сили безпілотних систем здійснили масштабну операцію проти російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей виявився прикордонний сторожовий корабель проекту 10410 "Світляк", який перебував у Криму.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Про результати нічної операції повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр". За його даними, удару було завдано по кораблю, розташованому в районі населеного пункту Юркіно на Керченському півострові.

Сторожові кораблі типу "Світляк" використовуються для охорони морських рубежів, контролю судноплавства та підтримки протиповітряної оборони. Вони оснащуються артилерійським озброєнням, переносними зенітними комплексами та засобами спостереження. Поразка такого об'єкта може ускладнити російським силам виконання завдань у прибережній зоні.

Однак корабель став лише однією з цілей операції. Українські безпілотники також атакували зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на окупованій частині Херсонської області. Крім того, під удар потрапила радіотехнічна система навігації у районі міста Саки у Криму.

Окрема увага була приділена об'єктам військової логістики. За інформацією Сил безпілотних систем, уражені локомотиви, що використовуються для перевезення вантажів, енергетична інфраструктура та ємності з паливно-мастильними матеріалами на території окупованого Донбасу.

Військові експерти зазначають, що такі операції вписуються у стратегію системного тиску на тилову інфраструктуру російських військ. Мета таких ударів полягає не лише у знищенні окремих об'єктів, а й у порушенні постачання, логістики та роботи систем забезпечення окупаційних сил.

На тлі війни безпілотні технології стають одним з головних інструментів впливу на глибокий тил противника, дозволяючи завдавати ударів по об'єктах, які раніше вважалися відносно захищеними від атак.

Читайте також на порталі "Коментарі" — серія ударів по аеродромах: що відомо про пекельну ніч для окупантів у Криму.



