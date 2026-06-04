logo

BTC/USD

62444

ETH/USD

1748.54

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар по Крыму и Донбассу: какую охоту устроили украинские дроны
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по Крыму и Донбассу: какую охоту устроили украинские дроны

Силы беспилотных систем заявили о поражении сторожевого корабля, комплекса «Панцирь» и ряда объектов снабжения оккупантов

4 июня 2026, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские Силы беспилотных систем провели масштабную операцию против российских военных объектов на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей оказался пограничный сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк", который находился в Крыму.

Удар по Крыму и Донбассу: какую охоту устроили украинские дроны

Дрон. Фото: из открытых источников

О результатах ночной операции сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр". По его данным, удар был нанесен по кораблю, размещенному в районе населенного пункта Юркино на Керченском полуострове.

Сторожевые корабли типа "Светляк" используются для охраны морских рубежей, контроля судоходства и поддержки противовоздушной обороны. Они оснащаются артиллерийским вооружением, переносными зенитными комплексами и средствами наблюдения. Поражение такого объекта может осложнить российским силам выполнение задач в прибрежной зоне.

Однако корабль стал лишь одной из целей операции. Украинские беспилотники также атаковали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на оккупированной части Херсонской области. Кроме того, под удар попала радиотехническая система навигации в районе города Саки в Крыму.

Отдельное внимание было уделено объектам военной логистики. По информации Сил беспилотных систем, поражены локомотивы, используемые для перевозки грузов, энергетическая инфраструктура и емкости с горюче-смазочными материалами на территории оккупированного Донбасса.

Военные эксперты отмечают, что подобные операции вписываются в стратегию системного давления на тыловую инфраструктуру российских войск. Цель таких ударов заключается не только в уничтожении отдельных объектов, но и в нарушении снабжения, логистики и работы систем обеспечения оккупационных сил.

На фоне продолжающейся войны беспилотные технологии становятся одним из главных инструментов воздействия на глубокий тыл противника, позволяя наносить удары по объектам, которые ранее считались относительно защищенными от атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — серия ударов по аэродромам: что известно об адской ночи для оккупантов в Крыму.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости