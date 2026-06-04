Удар по Крыму и Донбассу: какую охоту устроили украинские дроны

Украинские Силы беспилотных систем провели масштабную операцию против российских военных объектов на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей оказался пограничный сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк", который находился в Крыму.

Дрон. Фото: из открытых источников

О результатах ночной операции сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр". По его данным, удар был нанесен по кораблю, размещенному в районе населенного пункта Юркино на Керченском полуострове.

Сторожевые корабли типа "Светляк" используются для охраны морских рубежей, контроля судоходства и поддержки противовоздушной обороны. Они оснащаются артиллерийским вооружением, переносными зенитными комплексами и средствами наблюдения. Поражение такого объекта может осложнить российским силам выполнение задач в прибрежной зоне.

Однако корабль стал лишь одной из целей операции. Украинские беспилотники также атаковали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на оккупированной части Херсонской области. Кроме того, под удар попала радиотехническая система навигации в районе города Саки в Крыму.

Отдельное внимание было уделено объектам военной логистики. По информации Сил беспилотных систем, поражены локомотивы, используемые для перевозки грузов, энергетическая инфраструктура и емкости с горюче-смазочными материалами на территории оккупированного Донбасса.

Военные эксперты отмечают, что подобные операции вписываются в стратегию системного давления на тыловую инфраструктуру российских войск. Цель таких ударов заключается не только в уничтожении отдельных объектов, но и в нарушении снабжения, логистики и работы систем обеспечения оккупационных сил.

На фоне продолжающейся войны беспилотные технологии становятся одним из главных инструментов воздействия на глубокий тыл противника, позволяя наносить удары по объектам, которые ранее считались относительно защищенными от атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — серия ударов по аэродромам: что известно об адской ночи для оккупантов в Крыму.



