Серия ударов по аэродромам: что известно об адской ночи для оккупантов в Крыму

В ночь на 4 июня украинские беспилотники провели атаку на аннексированные Россией Симферополь и Севастополь, в результате чего там раздавались взрывы.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

В пабликах сообщалось, что взрывы были слышны возле аэродромов Гвардейское, Бельбек и Саки. При этом так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев подтвердил атаку и заявил, что ПВО якобы даже сбила более 20 беспилотников.

Развожаев ожидаемо ничего не сказал о жертвах, но обратил внимание, что обломки беспилотников повредили некоторые здания. В городе почти пять часов действовала воздушная тревога.

В результате удара по нежилым объектам в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Но он не удосужился уточнить, какие именно объекты попали под удар украинских дронов, только сообщил, что пострадала нежилая часть Симферополя.

Читайте также на портале "Комментарии" — контроль украинских дронов над трассами в оккупированном Крыму станет большой проблемой для гражданских россиян и нелегальных туристов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Спикер отметил, сейчас российские войска фактически сосредоточили основную логистическую нагрузку на так называемом "сухопутном коридоре". Его главный недостаток для оккупантов заключается в том, что он проходит значительно ближе к линии боевого соприкосновения, по сравнению с другими маршрутами.

"В какой-то момент их должны были там начать доставать и наконец этот момент настал. И для россиян это будет проблемой, но в основном это будет проблемой для рядовых россиян", — подчеркнул представитель ВМС.



