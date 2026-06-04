Серія ударів по аеродромах: що відомо про пекельну ніч для окупантів у Криму

У ніч на 4 червня українські безпілотники провели атаку на анексовані Росією Сімферополь та Севастополь, внаслідок чого там лунали вибухи.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

У пабліках повідомлялося, що вибухи були чутні біля аеродромів Гвардійське, Бельбек та Саки. При цьому так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв підтвердив атаку і заявив, що ППО нібито навіть збило понад 20 безпілотників.

Розводжаєв очікувано нічого не сказав про жертви, але звернув увагу, що уламки безпілотників пошкодили деякі будинки. У місті майже п'ять годин діяла повітряна тривога.

Внаслідок удару по нежитлових об'єктах у Сімферополі троє людей загинули, ще семеро отримали поранення, повідомив призначений Москвою голова анексованого Криму Сергій Аксьонов. Але він не спромігся уточнити, які саме об'єкти потрапили під удар українських дронів, лише повідомив, що постраждала нежитлова частина Сімферополя.

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Спікер зазначив, зараз російські війська фактично зосередили основне логістичне навантаження на так званому "сухопутному коридорі". Його головний недолік для окупантів полягає в тому, що він проходить значно ближче до лінії бойового зіткнення порівняно з іншими маршрутами.

"У якийсь момент їх мали там почати діставати і нарешті цей момент настав. І для росіян це буде проблемою, але в основному це буде проблемою для пересічних росіян", — наголосив представник ВМС.



