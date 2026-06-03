Удар по гаманцю Кремля: що стоїть за атакою на найбільший нафтовий термінал Петербурга

Невідомі безпілотники вдарили по нафтовому терміналу в порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. На ранок вибухи продовжилися і вогонь поширився ще сильніше. Пізніше удар підтвердив президент Володимир Зеленський та командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр". Спікер російського диктатора Пєсков у зв'язку з інформацією про атаки на об'єкти в Петербурзі нагадав заяву МЗС про те, що відповідь Росії на подібне має системний характер і нагадав про важливість продовжувати так звану "СВО". Про що говорить цей удар у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму? І які можуть бути наслідки? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Удар по нафтотерміналу. Фото: з відкритих джерел

Україна систематично б'є по важливих об'єктах супротивника

Політолог Дмитро Воронков каже, що він не поспішав би пов'язувати удари по низці об'єктів у Петербурзі з відкриттям форуму.

"Я не думаю, що це якийсь символічний жест чи символічний удар. За великим рахунком, просто класична стабільна робота наших безпілотників по військових цілях, особливо щодо нафтової галузі. ЗСУ систематично завдають ударів по енергетичних об'єктах РФ. Тому не бачу тут зв'язку", – наголосив експерт.

Щодо наслідків, то Дмитро Воронков наголошує, що наслідки ми спостерігаємо чи не щоночі.

За словами політолога, якщо говорити простіше, то наслідки класичні, тобто класичний комбінований удар по Україні.

"Інша справа, якого масштабу буде цей удар, але я ніби не бачу в цьому особливої події. По суті відбувається все те, що і раніше. Ми планомірно б'ємо по важливих об'єктах супротивника. Можна згадати операцію "Павутина", які були наслідки, просто обстріл у відповідь", – резюмував співрозмовник порталу "Коментарі".

Україна одночасно завдала ударів по двох критично важливих напрямках

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан відразу акцентував, що Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ) – один з ключових об’єктів російської нафтової логістики на Балтійському морі. Тому невірно говорити, що ЗСУ уразили просто черговий склад пального.

"Петербурзький нафтовий термінал забезпечує перевалку мільйонів тонн нафтопродуктів на експорт і є важливим елементом російської системи отримання валютних доходів від продажу енергоносіїв. Особливий символізм ситуації полягає в тому, що атака відбулася саме в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2026) – головного економічного заходу Росії. Саме тут Кремль планує демонструвати світу, що санкції не працюють, економіка зростає, а Росія успішно переорієнтувалася на Глобальний Південь та країни БРІКС, але замість картинки стабільності світ побачив зовсім іншу картину, а саме – пожежу на стратегічному нафтовому об’єкті за понад 1000 км від українського кордону", – зазначив експерт.

Він додав, що паралельно був уражений завод "Прогрес" у Мічурінську (Тамбовська область). Підприємство спеціалізується на виробництві високотехнологічної електроніки та компонентів для систем управління авіаційною і ракетною технікою. Тобто йдеться не про цивільний об’єкт, а про елемент російського військово-промислового комплексу.

"Фактично Україна одночасно завдала ударів по двох критично важливих напрямах: військовому виробництву, нафтово-експортній інфраструктурі. Це означає, що поки Путін готується переконувати гостей форуму в успішності російської економіки та стійкості держави, українські дрони демонструють іншу реальність: російська економіка продовжує працювати в умовах війни, а стратегічні об’єкти навіть у Санкт-Петербурзі вже не можуть почуватися недоторканними. Символізм вийшов майже ідеальним: форум про "економічні успіхи Росії" відкривається під акомпанемент пожежі на одному з найбільших нафтових терміналів країни", – підсумував аналітик.

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