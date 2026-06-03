«Прикрой окно»: "Мадяр" потроллил пожар на нефтетерминале перед форумом Путина

Украинские силы нанесли новый удар по российской нефтяной инфраструктуре, атаковав нефтяной терминал в Санкт-Петербурге в ночь на 3 июня. Операция произошла накануне открытия Петербургского международного экономического форума, который считается одной из главных площадок Кремля для демонстрации экономической устойчивости страны.

Дрон. Фото: из открытых источников

На атаку отреагировал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр". В социальных сетях он опубликовал фотографию беспилотника, участвовавшего в операции, сопроводив публикацию коротким, но красноречивым комментарием: "Зашли без стука, под покровом белых ночей. Прикрой окно...".

По словам командующего, нефтяной терминал "Санкт-Петербург" стал уже двадцатым объектом подобного типа, пораженным за последние 33 дня. Серия ударов по российской топливной инфраструктуре продолжается с начала мая и, как утверждается, является частью системной кампании по снижению логистических возможностей РФ.

Сообщается, что операция была проведена совместно Силами беспилотных систем, Силами специальных операций, СБУ и Главным управлением разведки. Особое внимание привлекает расположение объекта: терминал находится примерно в 17 километрах от места проведения международного форума, где ожидается выступление Владимира Путина.

Последствия атаки ощутили не только нефтяные объекты. Из-за введенных ограничений в воздушном пространстве работа аэропорта Пулково была нарушена. Десятки рейсов столкнулись с задержками и изменением расписания.

Очередной удар по одному из крупнейших российских городов демонстрирует расширение географии украинских дальнобойных операций. При этом время проведения атаки – непосредственно перед знаковым мероприятием Кремля – придает произошедшему не только военное, но и заметное политическое значение.



