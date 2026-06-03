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"Прикрий вікно": "Мадяр" потролив пожежу на нафтотерміналі перед форумом Путіна

Нафтовий термінал опинився під атакою менш ніж за добу до економічного форуму, а десятки рейсів до Пулкова були зірвані

3 червня 2026, 11:40
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Кравцев Сергей

Українські сили завдали нового удару по російській нафтовій інфраструктурі, атакувавши нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі в ніч проти 3 червня. Операція відбулася напередодні відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який вважається одним із головних майданчиків Кремля для демонстрації економічної стійкості країни.

"Прикрий вікно": "Мадяр" потролив пожежу на нафтотерміналі перед форумом Путіна

Дрон. Фото: з відкритих джерел

На атаку відреагував командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр". У соціальних мережах він опублікував фотографію безпілотника, який брав участь в операції, супроводивши публікацію коротким, але промовистим коментарем: "Зайшли без стуку, під покривом білих ночей. Прикрий вікно...".

За словами командувача, нафтовий термінал "Санкт-Петербург" став уже двадцятим об'єктом такого типу, ураженим за останні 33 дні. Серія ударів по російській паливній інфраструктурі продовжується з початку травня і, як стверджується, є частиною системної кампанії щодо зниження логістичних можливостей РФ.

Повідомляється, що операцію було проведено спільно Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, СБУ та Головним управлінням розвідки. Особливу увагу привертає розташування об'єкта: термінал знаходиться приблизно за 17 кілометрів від місця проведення міжнародного форуму, де очікується виступ Володимира Путіна.

Наслідки атаки відчули не лише нафтові об'єкти. Через введені обмеження в повітряному просторі роботу аеропорту Пулково було порушено. Десятки рейсів зіткнулися із затримками та зміною розкладу.

Черговий удар по одному з найбільших російських міст демонструє розширення географії українських далекобійних операцій. При цьому час проведення атаки – безпосередньо перед знаковим заходом Кремля – надає події не лише військового, а й помітного політичного значення.




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Джерело: https://t.me/robert_magyar/2431
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