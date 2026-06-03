Удар по кошельку Кремля: что стоит за атакой на крупнейший нефтяной терминал Петербурга

Неопознанные беспилотники ударили по нефтяному терминалу в порту Санкт-Петербурга, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Под утро взрывы продолжились и огонь распространился еще сильнее. Позже удар подтвердил президент Владимир Зеленский и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Спикер российского диктатора Песков в связи с информацией об атаках на объекты в Петербурге напомнил заявление МИД о том, что ответ России на подобное носит системный характер и напомнил о важности продолжать так называемую "СВО". О чем говорит этот удар в день открытия Петербургского международного экономического форума? И какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по нефтетерминалу. Фото: из открытых источников

Украина систематически бьет по важным объектам противника

Политолог Дмитрий Воронков говорит, что он бы не спешил связывать удары по ряду объектов в Петербурге с открытием форума.

"Я не думаю, что это какой-то символический жест или символический удар. По большому счету, просто классическая стабильная работа наших беспилотников по военным целям, особенно, что касается нефтяной отрасли. ВСУ систематически наносят удары по энергетическим объектам РФ. Поэтому не вижу здесь связи", – отметил эксперт.

Что касается последствий, то Дмитрий Воронков подчеркивает, что последствия мы наблюдаем чуть ли не каждую ночь.

По словам политолога, если говорить проще, то последствия классические, то есть классический комбинированный удар по Украине.

"Другое дело, какого масштаба будет этот удар, но я как бы не вижу в этом особого какого-то события. По сути, происходит все то, что и ранее. Мы планомерно бьем по важным объектам противника. Можно вспомнить операцию "Паутина", какие были последствия, просто ответный обстрел", – резюмировал собеседник портала "Комментарии".

Украина одновременно нанесла удары по двум критически важным направлениям

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан сразу акцентировал внимание на том, что Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) – один из ключевых объектов российской нефтяной логистики на Балтийском море. Потому неверно говорить, что ВСУ поразили просто очередной состав горючего.

"Петербургский нефтяной терминал обеспечивает перевалку миллионов тонн нефтепродуктов на экспорт и является важнейшим элементом российской системы получения валютных доходов от продажи энергоносителей. Особый символизм ситуации состоит в том, что атака произошла именно в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) – главного экономического мероприятия России. Именно здесь Кремль планирует демонстрировать миру, что санкции не работают, экономика растет, а Россия успешно переориентировалась на Глобальный Юг и страны БРИКС, но вместо картинки стабильности мир увидел совсем другую картину, а именно – пожар на стратегическом нефтяном объекте в более чем 1000 км от украинской границы", – отметил эксперт.

Он добавил, что параллельно был поражен завод "Прогресс" в Мичуринске (Тамбовская область). Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичной электроники и компонентов систем управления авиационной и ракетной техникой. То есть речь идет не о гражданском объекте, а об элементе российского военно-промышленного комплекса.

"Фактически Украина одновременно нанесла удары по двум критически важным направлениям: военному производству, нефтяно-экспортной инфраструктуре. Это значит, что пока Путин готовится убеждать гостей форума в успешности российской экономики и устойчивости государства, украинские дроны демонстрируют другую реальность: российская экономика продолжает работать в условиях войны, а стратегические объекты даже в Санкт-Петербурге уже не могут чувствовать себя неприкосновенными. Символизм получился почти идеальным: форум об "экономических успехах России" открывается под аккомпанемент пожара на одном из крупнейших нефтяных терминалов страны", – подытожил аналитик.

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