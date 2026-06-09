Удар по Чугуєву: серед загиблих вагітна жінка, десятки будинків перетворені на руїни

Російська атака на Чугуїв у Харківській області призвела до людських жертв та масштабних руйнувань. За уточненими даними місцевої влади, внаслідок серії ракетних та дронних ударів загинули троє людей, ще шість мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Удар по Чугуєву. Фото: Харківська ОВА

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, після влучень у місті спалахнули пожежі, а на місцях руйнувань одразу розпочали роботу рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Спочатку влада повідомляла про трьох загиблих та трьох постраждалих, проте пізніше кількість поранених зросла до шести осіб. Серед тих, хто отримав допомогу після обстрілу, також виявився 34-річний чоловік із гострою стресовою реакцією.

За інформацією обласної адміністрації, жертвами атаки стали двоє 70-річних мешканців – чоловік та жінка, а також 56-річний чоловік. Згодом міський голова Чугуєва Галина Мінаєва уточнила трагічну деталь: серед загиблих виявилася вагітна жінка.

Удари завдали серйозної шкоди житловій забудові міста. За попередніми оцінками, пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад десять приватних домоволодінь. У деяких районах триває ліквідація наслідків обстрілу та гасіння пожеж.

Місцева влада продовжує обстеження територій, що постраждали від атаки, оскільки масштаби руйнувань ще уточнюються. Правоохоронці та рятувальники документують наслідки чергового удару по цивільній інфраструктурі, а мешканцям надають необхідну допомогу.

Чугуїв залишається одним із міст Харківщини, яке регулярно наражається на повітряні атаки, що створює постійну загрозу для мирного населення та критичної інфраструктури регіону.

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