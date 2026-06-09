Удар по Чугуеву: среди погибших беременная женщина, десятки домов превращены в руины

Российская атака на Чугуев в Харьковской области привела к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. По уточненным данным местных властей, в результате серии ракетных и дронных ударов погибли три человека, еще шесть жителей получили ранения различной степени тяжести.

Удар по Чугуеву. Фото: Харьковская ОВА

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, после попаданий в городе вспыхнули пожары, а на местах разрушений сразу начали работу спасатели, медики и другие экстренные службы.

Сначала власти сообщали о трех погибших и трех пострадавших, однако позже количество раненых возросло до шести человек. Среди тех, кто получил помощь после обстрелов, также оказался 34-летний мужчина с острой стрессовой реакцией.

По информации областной администрации, жертвами атаки стали двое 70-летних жителей – мужчина и женщина, а также 56-летний мужчина. Позже городской голова Чугуева Галина Минаева уточнила трагическую деталь: среди погибших оказалась беременная женщина.

Удары нанесли серьезный ущерб жилой застройке города. По предварительным оценкам, повреждены около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений. В некоторых районах продолжается ликвидация последствий обстрела и тушение пожаров.

Местные власти продолжают обследование территорий, пострадавших от атаки, поскольку масштабы разрушений еще уточняются. Правоохранители и спасатели документируют последствия очередного удара по гражданской инфраструктуре, а жителям оказывают необходимую помощь.

Чугуев остается одним из городов Харьковщины, который регулярно подвергается воздушным атакам, что создает постоянную угрозу для мирного населения и критической инфраструктуры региона.

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