Удар по артерії Криму: українська розвідка вивела з ладу ключові суди РФ

У ніч проти 14 березня Сили оборони України провели операцію проти ключових елементів російської військової логістики в районі Керченської протоки. Внаслідок удару було вражено залізничну пору "Слов'янин" та судно "Авангард", які використовувалися армією РФ для постачання військ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Удар по залізничному порому «Слов'янин». Фото: з відкритих джерел

За даними розвідки, операцію було проведено підрозділами Департаменту активних дій ГУР. Внаслідок атаки залізничний пором "Слов'янин" був виведений з ладу, а судно "Авангард" зазнало пошкоджень.

"У ніч із 13 на 14 березня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових судах держави-агресора. В результаті операції виведено з ладу залізничну пором "Слов'янин", а також пошкоджено судно "Авангард", яке противник використав для ведення війни проти України", — повідомили у розвідці.

За інформацією відомства, ці судна були ключовими елементами так званої Керченської поромної переправи. Через неї Росія забезпечувала перекидання озброєння, військової техніки та боєприпасів для своїх підрозділів.

Розвідники відзначають, що переправа відігравала важливу роль у морській логістиці російських військ, особливо після ударів по транспортних маршрутах у районі Керченської протоки.

Крім того, в рамках тієї ж операції українські сили завдали вогневого удару по інфраструктурі порту "Кавказ". Цей об'єкт Росія активно використовує для забезпечення військових перевезень та постачання своїх підрозділів, задіяних у війні проти України.

В українській розвідці наголосили, що атаки по логістичним вузлам противника продовжуватимуться, оскільки вони безпосередньо впливають на можливості російської армії вести бойові дії.

