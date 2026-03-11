Россияне хватаются за головы в Крыму: какой важный объект уничтожен в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент на позиции дивизиона 12-го зенитного ракетного полка поражена важная РЛС, являющаяся элементом ПВО полуострова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram "Крымский ветер".

В Севастополе поразили радиолокационную станцию. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что утром в районе мыса Фиолент прогремели три взрыва. Также был слышен пролет дронов, российская ПВО пыталась их сбить из "Панциря" и стрелкового оружия. Впоследствии на позиции РЛС возник пожар. Сейчас купол РЛС полностью сгорел, остался лишь частично его каркас.

Стоит отметить, что этот радар входит в состав 31-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС России, которая имеет на вооружении ЗРК С-400, ЗРПК "Панцирь", РЛС обнаружения и РЛС наведения на цели.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 марта неизвестные атаковали временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрелов возникли пожары.

Согласно сообщениям из соцсетей, первым под атаку попал Мариуполь. Буквально сразу после начала новых суток, под Мариуполем, как утверждается, был атакован склад БК, после чего началась детонация. Хотя позже в некоторых каналах начали появляться сообщения, что атака произошла в самом городе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российских медиа активно обсуждают удар по Брянску и пытаются объяснить его из-за "участия США и Британии". Аргументация там примерно такова. Мол, удар ВСУ по Брянску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow якобы не мог произойти без разведывательной поддержки США. К тому же британцы, по их логике, не могут применять эти ракеты без согласования с Вашингтоном, поскольку у них есть американские компоненты. Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран.



