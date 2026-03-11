Росіяни хапаються за голови у Криму: який важливий об'єкт знищено у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент на позиції дивізіону 12-го зенітного ракетного полку уражено важливу РЛС, яка є елементом ППО півострова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Telegram "Кримський вітер".

У Севастополі уразили станцію радіолокації. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що вранці в районі мису Фіолент пролунали три вибухи. Також було чути проліт дронів, російська ППО намагалася їх збити з "Панциря" та стрілецької зброї. Згодом на позиції РЛС виникла пожежа. Наразі купол РЛС повністю згорів, залишився лише частково його каркас.

Варто зазначити, що цей радар входить до складу 31 дивізії ППО зенітних ракетних військ ВКС Росії, яка має на озброєнні ЗРК С-400, ЗРПК "Панцир", РЛС виявлення та РЛС наведення на цілі.

