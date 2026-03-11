Этого удара без НАТО не произошло бы: почему в Москве свирепствуют и куда теперь хотят бить

В российских медиа активно обсуждают удар по Брянску и пытаются объяснить его из-за "участия США и Британии". Аргументация там примерно такова. Мол, удар ВСУ по Брянску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow якобы не мог произойти без разведывательной поддержки США. К тому же британцы, по их логике, не могут применять эти ракеты без согласования с Вашингтоном, поскольку у них есть американские компоненты. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Удар по Брянску. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, параллельно спецпредставитель Дональда Трампа по переговорам по войне в Украине Стивен Виткофф заявил в телеинтервью, что Москва якобы пообещала не передавать Ирану разведданные для ударов по целям, связанным с США на Ближнем Востоке.

Российская сторона это заявление не опровергла, но официально не комментирует тему возможной передачи информации Тегерану. Именно на этом российские комментаторы строят тезис о "когнитивном диссонансе" в мировой политике: Запад, мол, помогает Украине с ударами по России, а Москва при этом воздерживается от симметричных шагов.

Далее в российских текстах возникает обычная эскалационная логика. Авторы предполагают, что оружие таких ударов поступает через логистический центр в польском Ряшеве, который они называют главной перевалочной базой поставок НАТО для Украины. На этом основании раздаются предложения нанести "ответные удары" по таким объектам в Восточной Европе. При этом сами авторы признают, что вряд ли Москва на это пойдет. Любая атака по территории страны НАТО означала бы резкую эскалацию войны.

"Поэтому вся эта риторика скорее показывает, как российское информационное пространство пытается объяснить собственной аудитории ситуацию, что Россия ведет войну не с Украиной, а с НАТО. Но на самом деле мы знаем, что войну она ведет с Украиной. И удар эти наносит Украина и ВСУ", – отметил эксперт.

По информации из открытых источников, предприятие специализируется на производстве микроэлектроники, используемой в военной технике России.



