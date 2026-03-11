Цього удару без НАТО не відбулося б: чому у Москві лютують та куди тепер хочуть бити

У російських медіа активно обговорюють удар по Брянську та намагаються пояснити його через "участь США і Британії". Аргументація там приблизно така. Мовляв, удар ЗСУ по Брянську британськими крилатими ракетами Storm Shadow нібито не міг відбутися без розвідувальної підтримки США. До того ж британці, за їхньою логікою, не можуть застосовувати ці ракети без погодження з Вашингтоном, оскільки в них є американські компоненти. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Удар по Брянську. Фото: із відкритих джерел

Експерт зауважує, паралельно спецпредставник Дональда Трампа з переговорів щодо війни в Україні Стівен Віткофф заявив у телеінтерв’ю, що Москва нібито пообіцяла не передавати Ірану розвіддані для ударів по цілях, пов’язаних зі США на Близькому Сході.

Російська сторона цю заяву не спростувала, але й офіційно не коментує тему можливої передачі інформації Тегерану. Саме на цьому російські коментатори будують тезу про "когнітивний дисонанс" у світовій політиці: Захід, мовляв, допомагає Україні з ударами по Росії, а Москва при цьому утримується від симетричних кроків.

Далі у російських текстах з’являється типова ескалаційна логіка. Автори припускають, що зброя для таких ударів надходить через логістичний центр у польському Ряшеві, який вони називають головною перевалочною базою постачання НАТО для України. На цій підставі лунають пропозиції завдати "відповідних ударів" по таких об’єктах у Східній Європі. При цьому самі ж автори визнають, що навряд чи Москва на це піде. Будь-яка атака по території країни НАТО означала б різку ескалацію війни.

"Тому вся ця риторика радше показує як російський інформаційний простір намагається пояснити власній аудиторії ситуацію, що Росія веде війну не з Україною, а з НАТО. Але насправді ми то знаємо, що війну вона веде з Україною. І удар ці наносить Україна та ЗСУ", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у російському місті Брянськ повідомляють про вибухи та ураження промислового підприємства. За попередніми даними, удару було завдано по заводу "Кремній".

За інформацією з відкритих джерел, підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки, яка використовується у військовій техніці Росії.



