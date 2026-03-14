Удар по артерии Крыма: украинская разведка вывела из строя ключевые суда РФ

В ночь на 14 марта Силы обороны Украины провели операцию против ключевых элементов российской военной логистики в районе Керченского пролива. В результате удара были поражены железнодорожный паром "Славянин" и судно "Авангард", которые использовались армией РФ для снабжения войск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Удар по железнодорожному парому «Славянин». Фото: из открытых источников

По данным разведки, операция была проведена подразделениями Департамента активных действий ГУР. В результате атаки железнодорожный паром "Славянин" был выведен из строя, а судно "Авангард" получило повреждения.

"В ночь с 13 на 14 марта мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора. В результате операции выведен из строя железнодорожный паром “Славянин”, а также повреждено судно “Авангард”, которое противник использовал для ведения войны против Украины", — сообщили в разведке.

По информации ведомства, эти суда являлись ключевыми элементами так называемой Керченская паромная переправа. Через нее Россия обеспечивала переброску вооружения, военной техники и боеприпасов для своих подразделений.

Разведчики отмечают, что переправа играла важную роль в морской логистике российских войск, особенно после ударов по транспортным маршрутам в районе Керченский пролив.

Кроме того, в рамках той же операции украинские силы нанесли огневой удар по инфраструктуре порта порт "Кавказ". Этот объект Россия активно использует для обеспечения военных перевозок и снабжения своих подразделений, задействованных в войне против Украины.

В украинской разведке подчеркнули, что атаки по логистическим узлам противника будут продолжаться, поскольку они напрямую влияют на возможности российской армии вести боевые действия.

