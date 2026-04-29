Удар по «Ахмату»: ГУР заявило про найбільший розгром підрозділу Росгвардії

Підрозділи Сил оборони України провели операцію, внаслідок якої, за даними військової розвідки, було розгромлено одну з найбільших груп підрозділу "Ахмат" з початку повномасштабної війни. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Фото: із відкритих джерел

В операції брали участь бійці спецпідрозділу "Шаманбат", у складі якого воюють представники вільної Ічкерії, а також 104 бригада територіальної оборони "Горинь". Дії координувалися із підрозділом агентурних операцій ГУР.

Як стверджують у розвідці, ключову роль відіграли удари безпілотників та артилерії. В результаті було знищено транспортні засоби та бронетехніку противника, а також завдано значних втрат особовому складу. За попередніми оцінками, мова може йти про десятки загиблих і велику кількість поранених.

У ГУР заявили, що це найбільш відчутні втрати для цього підрозділу з 2022 року. При цьому деталі операції поки що не розкриваються – їх обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Підрозділ "Ахмат", що входить до структури Росгвардії, пов'язують із головою Чечні Рамзаном Кадировим. Воно було сформовано наприкінці 2000-х років і, за даними різних джерел, брало участь як у бойових діях, так і в операціях, які супроводжувалися серйозними звинуваченнями у порушеннях прав людини.

Під час війни проти України "Ахмат" не раз опинявся в центрі уваги як через свою активність на фронті, так і через критику в медіа, де підрозділ нерідко звинувачували в демонстративній медійності замість участі в реальних боях. Новий удар, про який заявляє українська розвідка, може стати одним із найчутливіших для цієї структури за весь час конфлікту.

